Международный валютный фонд поддерживает намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса и уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы поддержки. Об этом сообщается на сайте МВФ со ссылкой на заявление директора Европейского департамента фонда Пола Томсена, передает УНИАН.

«Украина серьезно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые приведут к очень значительному увеличению дефицита бюджета. Мы полностью поддерживаем это», - отметил представитель МВФ.

По его словам, в течение последних лет в рамках программы при поддержке Фонда Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности, что обеспечивает необходимые буферы для принятия необходимых мер.

Томсен напомнил, что Украина и МВФ обсуждают новую программу поддержки, и отметил прогресс в этих переговорах. «Существует ряд проблем, которые остаются нерешенными, и я уверен, что они скоро будут преодолены, и что мы сможем рекомендовать программу нашему руководству. Есть хороший прогресс, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов», - добавил представитель Фонда.