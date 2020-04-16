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Употребление алкоголя не защищает от заболевания новым коронавирусом (COVID-19), а наоборот угрожает здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

«Страх и дезинформация породили опасный миф, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19. Это не так», - сообщили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что употребление алкоголя, в частности этанола или метанола, наоборот угрожает человеческой жизни.

В ВОЗ добавили, что алкоголь приводит к психологическим проблемам со здоровьем, что делает человека более незащищенным перед новым коронавирусом. Ведь именно алкоголь уничтожает иммунную систему человека и таким образом повышает риск побочных эффектов для здоровья.

В организации призывают сознательных граждан отказаться от алкоголя, особенно во время пандемии COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 16 апреля в мире зафиксировано 2 084 042 подтвержденных случая коронавируса. Из них - 134 669 - летальных. 515 090 человек выздоровели.

 
ForUm

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