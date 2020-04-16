Пандемия, карантин и серьезность заболевания стали основными обсуждения в новостном мире за последние месяцы. COVID-19 моментально вошёл в жизнь человечества и полностью изменил её. В подавляющем большинстве стран всё остановилось, экономика в стагнации, а уровень безработицы растет.
Также отменены все спортивные мероприятия, среди которых футбол, баскетбол, хоккей, теннис и многое другое. Теперь букмекерские конторы готовы принимать ставки на COVID-19, оценивая тем самым шансы на определенные события и действия относительно карантина и вируса в целом.
Примеры ставок на COVID-19
Все предложения относятся к Украине, и примерные форматы ставок выглядят так:
- какова стоимость топлива на автозаправках Украины;
- будет ли Андрей Шевченко тренером сборной на Евро-2020 в 2021 году;
- даст ли Олег Винник концерт в режиме онлайн;
- будет ли запрещена сотовая связь хотя бы на сутки;
- показатели рождаемости после карантинных мер.
Есть, как и самые простые исходы, так и самые невероятные, как например – запретят ли в 2020 году в Украине к показу фильмы, в кадре которых есть скопления более 10 человек. Необычные ставки на covid-19 появились только из-за того, что нет никаких спортивных событий, доход букмекерских контор упал, и количество пользователей существенно убавилось.
В будущем, возможно, появятся новые события с дополнительными исходами. Это разнообразит карантин для большинства фанатов, а также станет хорошим способом получить дополнительный доход и просто развлечься на выгодных для себя условиях.
На данный момент букмекерские конторы дополнительно принимают ставки на футбольные события Белоруссии и киберспортивные состязания. Белорусский чемпионат, кстати, единственный из УЕФА, продолжающий выступления.
Последствия карантинных мер и их перспективы
Пока что о снятии ограничений не может быть и речи, поэтому 24 апреля карантин, скорее всего не будет снят. Большинство приспособилось к жизни в таких условиях, некоторые работают дистанционно или уже нашли дополнительные источники заработка. Также появилось много государственных программ относительно защиты населения.
Проблема может решиться исключением контактов с больными или поиском оптимальной вакцины, которая поможет избавиться от вируса и выработать иммунитет. Также люди должны стараться беречь себя. Карантинные меры показали, что большинство людей не знают элементарные правила гигиены, а их соблюдение занимает в жизни человека большое количество времени, по их мнению.
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