Пандемия, карантин и серьезность заболевания стали основными обсуждения в новостном мире за последние месяцы. COVID-19 моментально вошёл в жизнь человечества и полностью изменил её. В подавляющем большинстве стран всё остановилось, экономика в стагнации, а уровень безработицы растет.

Также отменены все спортивные мероприятия, среди которых футбол, баскетбол, хоккей, теннис и многое другое. Теперь букмекерские конторы готовы принимать ставки на COVID-19, оценивая тем самым шансы на определенные события и действия относительно карантина и вируса в целом.

Примеры ставок на COVID-19

Все предложения относятся к Украине, и примерные форматы ставок выглядят так:

какова стоимость топлива на автозаправках Украины;

будет ли Андрей Шевченко тренером сборной на Евро-2020 в 2021 году;

даст ли Олег Винник концерт в режиме онлайн;

будет ли запрещена сотовая связь хотя бы на сутки;

показатели рождаемости после карантинных мер.

Есть, как и самые простые исходы, так и самые невероятные, как например – запретят ли в 2020 году в Украине к показу фильмы, в кадре которых есть скопления более 10 человек. Необычные ставки на covid-19 появились только из-за того, что нет никаких спортивных событий, доход букмекерских контор упал, и количество пользователей существенно убавилось.

В будущем, возможно, появятся новые события с дополнительными исходами. Это разнообразит карантин для большинства фанатов, а также станет хорошим способом получить дополнительный доход и просто развлечься на выгодных для себя условиях.

На данный момент букмекерские конторы дополнительно принимают ставки на футбольные события Белоруссии и киберспортивные состязания. Белорусский чемпионат, кстати, единственный из УЕФА, продолжающий выступления.

Последствия карантинных мер и их перспективы

Пока что о снятии ограничений не может быть и речи, поэтому 24 апреля карантин, скорее всего не будет снят. Большинство приспособилось к жизни в таких условиях, некоторые работают дистанционно или уже нашли дополнительные источники заработка. Также появилось много государственных программ относительно защиты населения.

Проблема может решиться исключением контактов с больными или поиском оптимальной вакцины, которая поможет избавиться от вируса и выработать иммунитет. Также люди должны стараться беречь себя. Карантинные меры показали, что большинство людей не знают элементарные правила гигиены, а их соблюдение занимает в жизни человека большое количество времени, по их мнению.