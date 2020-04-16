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В Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают польские СМИ, среди которых Gazeta Wyborcza и Wiadomosci.

Последние изменения в Конституцию, предложенные правящей партией «Право и справедливость» и партией «Согласие», предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет. В то же время, у президента не буде права избираться на єту должность второй раз. 

В проекте прописано, что изменения «будут применяться к сроку действующего президента Республики Польша» - Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, запланированные на 10 мая, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией коронавируса.

В то же время, после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избраться на эту должность.

«Цель изменений - увеличить конституционные гарантии независимости и беспристрастности президента, которого будут избирать на должность только один раз, на один срок, не дольше, чем 7 лет», - говорится в проекте.

Также в проект отмечено, что изменения вносятся в связи с эпидемической ситуацией в стране - ситуации «беспрецедентной угрозы для правовой и общественной безопасности Польши, связанной с COVID-19».

Как отмечает Gazeta Wyborcza, проект опубликовали на сайте «Сейма» в среду вечером, но датированный он 6 апреля.

Для принятия изменений в Конституцию необходимо, чтобы проект получил 2/3 голосов в Сейме, и после этого получил поддержку в Сенате.

Как пишут Wiadomosci, у «ПиС» такой поддержки нет, а оппозиция заявила, что изменения в Конституцию не являются выходом из ситуации. Единственный способ провести проект через Сейм - голосовать в неполном составе нижней палаты, не предупредив оппозицию, считает издание.
ForUm

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