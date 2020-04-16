По состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает hromadske.

По информации министра, больше всего медиков заразились в Черновицкой области — 126 зарегистрированных случаев.

«Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях», — отметил Степанов.

Озвученное количество инфицированных составляет 18,9% от общего количества больных в Украине — 4161 гражданина. Фактически почти каждый пятый инфицированный — медработник.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.