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По состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает hromadske.

По информации министра, больше всего медиков заразились в Черновицкой области — 126 зарегистрированных случаев.

«Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях», — отметил Степанов.

Озвученное количество инфицированных составляет 18,9% от общего количества больных в Украине — 4161 гражданина. Фактически почти каждый пятый инфицированный — медработник.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. 
ForUm

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