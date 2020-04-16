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Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Учитывая карантинные ограничения, которые пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию», – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех». «Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан», – подчеркнули в ОП.

Напомним, 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц.
ForUm

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