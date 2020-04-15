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Всемирная организация здравоохранения советует странам, которые ослабляют карантинные ограничения, подождать не менее двух недель перед следующим ослаблением, чтобы оценить влияние таких изменений. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, передает УНИАН.

В заявлении, в частности, говорится о том, что мир находится на «поворотном этапе» пандемии, и что «скорость, масштаб и справедливость должны быть нашими руководящими принципами» во время принятия решений о мерах, необходимых для предотвращения COVID-19.

Каждая страна должна принять комплексные меры по охране здоровья с целью предотвращать дальнейшее распространение вируса и остановить рост количества инфицированных. Некоторые из стран, наиболее пострадавших от вируса, на сегодня рассматривают возможность снятия ограничений и возвращения к нормальной жизни. Но все шаги надо принимать постепенно, с тем, чтобы оценить их влияние, объясняют в ВОЗ.

«В идеале между каждой фазой перехода должно быть минимум две недели (что соответствует инкубационному периоду COVID-19), чтобы понять риск новых вспышек и адекватно среагировать», – уточняют в заявлении.

 
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