Международный валютный фонд в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении «антиколомойський» законопроект.

Такое убеждение высказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на телеканале «Украина 24», которого цитирует Интерфакс-Украина.

«Я уверен на 200%: после того как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной полицией с кредитором, и это понятная позиция», - сказал он.

Нардеп добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период приходится самый большой платеж по внешним долгам.

Он предусматривает, что проголосовать во втором чтении за законопроект депутаты успеют до 5 мая. По его словам, если же принятия законопроекту во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.