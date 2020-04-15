За минувшие сутки в мире диагностировали 58800 случаев заболевания коронавирусом, это на 11 500 меньше, чем 13 апреля. Количество новых случаев болезни в мире уменьшается уже четвертый день, свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
14 апреля в мире диагностировали 58800 заражений COVID-19, передает Украинская правда.
В частности, в США 26945, Великобритании 5252, Франции 6524, Испании 3961, Турции 4062 новых случаев заболевания коронавирус
13 апреля в мире диагностировали 70300 заражений COVID-19.
12 апреля в мире диагностировали 75200 заражений COVID-19.
11 апреля в мире диагностировали 79800 заражений COVID-19.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.
В мире из 1961965 случаев заболевания 471970 человек выздоровела и 125476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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