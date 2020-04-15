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Во Франции количество летальных случаев от коронавирусной болезни превысило 15 тысяч, страна стала четвертой в мире с таким высоким показателем смертности.

Об этом сообщает Укринформ. со ссылкой на TRT World.

«Во Франции официально зарегистрировали более 15 тысяч смертей вследствие коронавирусной болезни, таким образом она стала четвертой страной, которая преодолела этот порог после Италии, Испании и США», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате заражения коронавирусом скончались 15 729 человек.

При этом количество пациентов в отделениях интенсивной терапии по всей стране за сутки сократилось с 6821 до 6730.

По последним данным, общее количество подтвержденных случаев коронавируса во Франции составляет 143 303.

По состоянию на 14 апреля в мире зафиксировано 1 937 268 больных Сovid-19, свыше 120 тыс. человек скончались.
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