Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

«Мы действительно не должны ожидать увидеть вакцину, по крайней мере, в течение 12 месяцев или дольше», - сказала она.

При этом Харрис утверждает, что пик заболеваемости еще впереди.

По ее словам, количество новых случаев COVID-19 уменьшается только в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки все еще растут в Великобритании и Турции.

Харрис заявила, что 90% случаев происходят в Европе и США, так что в мире пока еще не достигли пика.

Представитель ВОЗ считает, что самое главное установить контроль над передачей вируса, прежде чем начинать ослаблять какие-либо ограничения.

Также она добавила, что сейчас Россия стала крупнейшим источником завоза коронавируса в Китай.

По словам Харрис, сейчас самой большой угрозой для Китая, откуда и начал передвигаться вирус, стали так называемые импортные случаи.

Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предположил, что коронавирус будет вирусом, который будет преследовать человеческую расу, пока не разработают вакцину.