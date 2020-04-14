Президент Владимир Зеленский призвал граждан, контактировавших с больными или имевшими признаки ОРВИ – обращаться к семейному врачу. Об этом он сказал в обращении к украинцам.

«Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование», - заявил он.

По словам президента, Украина наращивает количество тестирований на коронавирус. «Сейчас количество ежедневных тестов увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев», - сказал Зеленский.

Он отметил, что анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознанию граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать.

«Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля. Именно поэтому так важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома», - сказал Зеленский.