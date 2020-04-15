также в разделеОбщество
В Чернобыльской зоне уничтожены более 30% туристических объектов 10
Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,9% 12
СМИ: Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке 21
14 апреля. Картина дня 39
Филатов грозит оставить церкви без воды и света 24
ПЦУ начала изготавливать защитные экраны для врачей 17
Зеленский: Заболеть коронавирусом – не стыдно 24
Спустя 10 дней пожар на Житомирщине погасили 49
Украинцев предупредили о сильных заморозках 33
ГБР: С 2017 года по делу Черновол не проводили ни одного следственного действия 21
Украина потратила уже 1,5 миллиарда на борьбу с COVID-19 11
Труханову сообщили второе подозрение о недостоверном декларировании 19
Укрпочта открывает более 3 тысяч новых вакансий 28
Два госбанка начнут выдавать «теплые кредиты» 18
ГБР: Луценко не мог расследовать дела Майдана, потому что является свидетелем 27
Полиция заявляет о задержании поджигателя леса в Зоне отчуждения 30
70% украинцев поддерживают продление карантина 18
«Сигналы из регионов – тревожные»: Минздрав начал аудит системы здравоохранения 26

МВД выступает за усиление ответственности для нелегальных путешественников в Чернобыльскую зону отчуждения.

«В отличие от всей этой сталкерской романтики, реальный ущерб от нелегальных проникновений в зону только растет, особенно в нынешний пожароопасный период после бесснежной зимы, когда вспыхивает и горит быстро и легко. И после последних масштабных пожаров и вызванных ими убытков пора сделать строже ответственность за такие незаконные «путешествие», - написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что сейчас размер штрафа согласно 461 статье КУоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» - составляет 310 гривен.

Только в этом году полиция составила 59 таких админпротоколов на нарушителей.

«В прошлом 2019 году когда после успеха сериала НПО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018 - 196. Но тех, кто избегает даже такого символического наказания как штраф в 310 гривен – еще больше. Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльскими зарослями, иногда сами звонят в полицию. И приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе «такси за админпротокол», - возмутился Шевченко.

Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам, которые также ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений.

«Зона огромная – всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за «сталкерство» жестче, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом», - резюмировал представитель МВД.

Ранее член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко предположил, что пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров.

Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8