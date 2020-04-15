МВД выступает за усиление ответственности для нелегальных путешественников в Чернобыльскую зону отчуждения.

«В отличие от всей этой сталкерской романтики, реальный ущерб от нелегальных проникновений в зону только растет, особенно в нынешний пожароопасный период после бесснежной зимы, когда вспыхивает и горит быстро и легко. И после последних масштабных пожаров и вызванных ими убытков пора сделать строже ответственность за такие незаконные «путешествие», - написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что сейчас размер штрафа согласно 461 статье КУоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» - составляет 310 гривен.

Только в этом году полиция составила 59 таких админпротоколов на нарушителей.

«В прошлом 2019 году когда после успеха сериала НПО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018 - 196. Но тех, кто избегает даже такого символического наказания как штраф в 310 гривен – еще больше. Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльскими зарослями, иногда сами звонят в полицию. И приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе «такси за админпротокол», - возмутился Шевченко.

Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам, которые также ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений.

«Зона огромная – всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за «сталкерство» жестче, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом», - резюмировал представитель МВД.

Ранее член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко предположил, что пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров.

Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.