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Министр здравоохранения Максим Степанов предостерег украинцев от самолечения COVID-19 препаратом, который используется при терапии ревматических заболеваний. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Министр отметил, что в середине марта американские и европейские врачи заявили об удачном применении препарата «Плаквенил» в комплексной терапии для лечения коронавируса, передает УНИАН.

«Этот препарат был внесен в наши национальные стандарты, в протокол лечения, как экспериментальный. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также при использовании этого препарата очень четко прописано предоставление информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но я еще раз хочу подчеркнуть: никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может», - подчеркнул он.

Степанов отметил, что этот медпрепарат используется при лечении определенных ревматических заболеваний, в том числе системной красной волчанки. «После заявлений об эффективном использовании этого лекарственного средства при COVID-19 это средство начало просто исчезать из наших аптечных сетей. Мы заботимся о всех наших граждан, были проведены переговоры с компанией-производителем по дополнительных поставках этого препарата в аптечную сеть, но, с другой стороны, нам было нужно улучшить контроль за этим препаратом. Именно для этого на следующем заседании правительства он будет внесен в программу «Доступные лекарства» и будет продаваться исключительно по электронным рецепту», - сказал Степанов.

Напомним,  3 апреля в регионы Украины было отправлено 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
ForUm

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