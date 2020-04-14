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Во вторник, 14 апреля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер,  сообщает Укргидрометцентр.

«14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый). Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°», – говорится в сообщении.

 

 
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