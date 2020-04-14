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По состоянию на 7:00 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Дитятковского, Парышевского и Денисовецкого лесничеств, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Пожарной авиацией (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля осуществлено 227 сбросов (538 т воды).

Всего на территории Зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Напомним,4 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

13 апреля пожар на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения был ликвидирован.

 
ForUm

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