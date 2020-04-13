Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым определено понятие «самоизоляция», «обсервациям», «обсерватор», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №3320 проголосовали 332 народных депутата.

Законом также установлено, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом Министров Украины в решении об установлении карантина.

Предусмотрена выдача и оплата больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) и определены условия выезда граждан из зоны карантина.

Кроме того, законом предоставлено право органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия образовывать в соответствии с потребностью временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитале) и обсерваторы с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению. При создании таких специализированных госпиталей предусмотрена возможность использования помещений и имущества других заведений и учреждений. Ко временным учреждениям здравоохранения (специализированным госпиталям) не будут применяться требования по получению лицензии. К работе в таких заведениях могут привлекаться на условиях контракта все врачи, которые имеют соответствующую квалификацию. При этом на срок действия контракта по таким медицинским работникам сохраняются его основное место работы и должность, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Предусмотренные законом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

На этот период также разрешена обработка персональных данных без согласия лица, исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий. Это касается исключительно данных о лице, заболевшем COVID-19, сбор которых предусмотрен учетной формой № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, чрезвычайной реакции на прививку». В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работы/учебы. Предполагается, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности – уничтожению.