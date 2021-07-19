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Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности штаммом «Дельта», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, предлагается, что все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест.

Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.
ForUm

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