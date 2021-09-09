Министерство здравоохранения разрешило вакцинированным лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, не проходить самоизоляцию, сообщает пресс-служба Минздрава.

Соответствующие изменения 8 сентября внесены в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)».

Так, мониторинг и наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, независимо от того, было ли контактное лицо вакцинировано против COVID или нет.

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться. Если же симптомы COVID-19 появляются, лицо должно пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА (а в случае невозможности - методом ПЦР) и самоизолироваться до получения результата обследования. Если он положительный, в отношении лица принимаются все меры как к такому, которое имеет COVID-19.

Контактные лица, независимо от того есть у них симптомы нет ли, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.