также в разделеОбщество
У школьников не будут требовать тесты на COVID-19 15
Полиция будет устраивать рейды для контроля масочного режима 13
ЕСПЧ признал владельцев страниц в соцсетях ответственными за содержание комментариев третьих лиц 9
Агрофирма на Днепропетровщине удерживала 120 человек в трудовом рабстве 12
В Харькове частная клиника подделывала COVID-справки 6
Для получения е-больничного нужно будет посетить врача 13
Минздрав обновил стандарты медпомощи пациентам с COVID-19 9
В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты COVID-вакцинации 177
У погибшего в ДТП хасида осталось 12 детей 22
РФ перед выборами в Госдуму активизировала выдачу паспортов в ОРДЛО 11
Еще 159 украинцев просят об эвакуации из Афганистана 12
8 тернопольских налоговиков будут судить за уничтожение конфискованного алкоголя 22
Укрзализныця ограничила движение электричек из-за обстрелов на Донбассе 30
Киевская ІТ-компания торговала программами для взлома соцсетей 46
Боевики ранили двух военных на Донбассе 9
Начальника Летной академии нашли в больнице и вручили новое подозрение 16
В ГУР отреагировали на обвинение ФСБ в «диверсии» на газопроводе в Крыму 30
8 сентября. Картина дня 21

Министерство здравоохранения разрешило вакцинированным лицам, которые контактировали с больными коронавирусом, не проходить самоизоляцию, сообщает пресс-служба Минздрава.

Соответствующие изменения 8 сентября внесены в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)».

Так, мониторинг и наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, независимо от того, было ли контактное лицо вакцинировано против COVID или нет.

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться. Если же симптомы COVID-19 появляются, лицо должно пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА (а в случае невозможности - методом ПЦР) и самоизолироваться до получения результата обследования. Если он положительный, в отношении лица принимаются все меры как к такому, которое имеет COVID-19.

Контактные лица, независимо от того есть у них симптомы нет ли, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
8
Теги