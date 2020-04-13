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В воскресенье, 12 апреля, умер насельник Киево-Печерской лавры, у которого перед этим была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщается на сайте лавры, монаху было 74 года.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)», - говорится в сообщении.

Издание Zaxid.net со ссылкой на источники в среде УПЦ (МП) сообщает, что монах умер от коронавируса.

Архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, были проблемы с легкими около двух недель, однако оба теста на COVID-19 были отрицательными.

6 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заболевания COVID-19.

9 апреля за сутки в лавре зафиксировано 26 случаев коронавируса.
ForUm

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