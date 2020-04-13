За минувшие сутки в столице заболевания коронавирусом подтвердили у рекордного количества киевлян – 79 человек. Из них 63 случая - в Киево-Печерской лавре. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них – шесть медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, - еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Он отметил, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре – там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания.

Среди заболевших киевлян: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин – от 18 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

«Ежедневно в Государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» поступает все больше образцов для лабораторного исследования на ПЦР – в подтверждение или опровержение диагноза заболевания коронавирусом. В течение выходных в центр доставлено 827 образцов. Всего в лаборатории на сегодняшний день доставили на исследования почти 4300 образцов. Проработали в лабораторном центре уже более – 4100 образцов. Подчеркну: это цифра вместе с повторными тестами. Потому, когда человек выздоравливает, ему делают еще два повторных ПЦР-теста», - добавил Кличко.

По его словам, диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус.