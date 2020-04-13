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США передали Вооруженным силам Украины дополнительные транспортные средства, которые будут использованы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщило Посольство США в Украине.

«Даже во время Covid-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС», - говорится в сообщении ведомства.

В Посольстве подчеркнули, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.
ForUm

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