Бывшая помощница Джо Байдена Тара Риде обвинила потенциального кандидата в президенты от демократов в США в сексуальном насилии в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.

Кампания Байдена обвинения отвергает, сообщает Украинская правда со ссылкой на АР.

В недавних интервью Риде утверждала, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года. В четверг она подала в полицию в Вашингтоне сообщение о том, что стала жертвой сексуального нападения в 1993 году.

По ее словам, это произошло, когда ее попросили принести Байдену спортивную сумку. Она говорит, что Байден толкнул ее к стене в подвале офисного здания на Капитолийском холме, и добился ее пальцами.

«Он шептал мне и одновременно пытался поцеловать меня, он говорил: «Ты хочешь пойти куда-нибудь еще? Я помню, что хотела сказать «стоп», но я не знаю, сказала я это вслух или просто подумала. Я была как бы заморожена», - заявила Риде.

Она сказала, что отстранилась, а Байден выглядел «изумленным и удивленным» и ответил: «Давай, я слышал, что я тебе нравлюсь».

Она заявила, что подала письменный отчет в отдел кадров Сената, но не получила его копию и не смогла получить с тех пор, так как, по ее словам, файлы Сената Байдена в настоящее время находятся в Университете штата Делавэр, который еще не обнародовал их.

Журналисты не смогли проверить, действительно ли был сделан отчет.

Также она рассказала, что после того как она пожаловалась супервайзерам, ее служебные обязанности сократили, и в конце концов женщине сказали, что она не подходит для работы, и ей рекомендовано найти новую.

Она добавила, что уже выдвигала обвинения в сексуальном домогательстве, но не в насилии, против Байдена. Сотрудники Байдена, которые работали с ним в 1993 году, не смогли подтвердить слова Риде.

Большинство людей, которые тогда работали с Байденом, не смогли ее вспомнить, но отметили, что то, что она описала, было не характерно для него.

Отмечается, что поведение Байдена по отношению к женщинам впервые подверглось тщательному анализу как раз перед тем, как он объявил о своей президентской кампании прошлой весной. Восемь женщин, в том числе Риде, выступили с обвинениями в том, что бывший вице-президент США заставил их чувствовать себя некомфортно из-за физического проявления привязанности.

Байден признал жалобы и пообещал «быть более внимательным к уважению личного пространства в будущем».

Отмечается, что заявление Риде приходится в решающий момент для Байдена, который стремится объединить Демократическую партию для кампании в качестве кандидата в президенты США.

Женщины являются важнейшим избирательным блоком для демократов, и любая потеря поддержки Байдена может привести к потере его кандидатуры осенью.