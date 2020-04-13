Правоохранители составили уже 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности! Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений», - сообщил мэр столицы.

По его словам, 91 протокол составлен за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, 21 - за пребывание группой более 2 человек, 26 - за посещение парков и скверов, 7 - за посещение спортивных и детских площадок, 66 протоколов - за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 тыс. гривен.

Мэр столицы напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулся к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.

«Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва, который приведет к коллапсу медицины и большому количеству жертв. Как это произошло в Соединенных Штатах, Италии и Испании.

«Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких», - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 12 апреля, в столице заболевания коронавирусом подтвердили у рекордного количества киевлян – 79 человек. Из них 63 случая - в Киево-Печерской лавре. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.