также в разделеОбщество
Денисова: Освобождение удерживаемых лиц состоится на этой неделе 15
СБУ разоблачила уже 154 агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе 10
Госагентство: Дома в Чернобыле не горят 13
Украинцы активно заказывают посылки с освященными куличами 11
В Чернобыльской зоне удалось погасить одно из лесничеств 15
У нардепа Вельможного – двусторонняя пневмония 15
Бывшего киевского милиционера будут судить по делу Майдана 14
В Харькове 11-месячный ребенок в реанимации с подозрением на коронавирус 11
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье 36
Полиция штрафует священников за толпы на «вербное воскресенье» 38
Иран отложил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 32
Минздрав ожидает существенный рост количества выявленных случаев 28
Ляшко: Коронавирус может стать сезонной болезнью и повторяться циклически 18
Минздрав назвал ключевые симптомы COVID 77
Поджигатели признались в масштабном пожаре в Житомирской области 18
В армии снова рост заболевших коронавирусом 60
В оккупированном Крыму запретили регистрировать браки 26
В ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса 58

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-бойца расформированного в 2014 году спецподразделения милиции «Беркут» на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-центр ведомства, по предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью. В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, он переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые. Клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье во время очередной попытки продажи за 50 тыс. гривен 10 стартовых пистолетов, переделанных в боевое состояние, и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле было изъято еще один «модернизированный» пистолет с патронами.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником оружия.

Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в том числе клиентов задержанного, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту оружия. Разоблачение правонарушителя проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги