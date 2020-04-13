Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 будет продолжаться до тех пор, пока ученые не разработают вакцину против заболевания, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам болезни COVID-19 Дэвид Набарро. Об этом он сказал в интервью каналу NBC News, передает Радио Свобода.

По мнению Набарро, природа коронавирусной болезни отличается от природы сезонного гриппа.

«Мы не уверены, что это (COVID-19, - ред.) будет происходить волнами, как грипп. Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество еще довольно долгое время, пока мы все не получим вакцину, способную нас защитить», - заявил он.

Как отмечает представитель ВОЗ, даже несмотря на снижение количества больных в Европе, заболевание распространяется другими частями мира, поэтому все страны должны иметь соответствующую инфраструктуру.

«Ключевым в этом конкретном вирусе является наличие в каждом сообществе определенного защитного барьера, который может фиксировать больных, как только они появляются, изолировать их и предотвращать вспышки. Необходимо, чтобы в каждой стране была такая возможность», - добавил Набарро.

11 апреля Министерство здравоохранения Украины заявило о готовности присоединиться к проекту ВОЗ по поиску лекарств от коронавирусной болезни.

По состоянию на 13 апреля, в мире более 1,8 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них более 114 000 - летальные.