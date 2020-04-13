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На сегодняшний день внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация остается стабильной и контролируемой, заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время прямого эфира на телеканале «Украина» 11 апреля.

«Обеспеченность пшеницей и хлебом – важный вопрос, который беспокоит украинцев. Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы – в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет», - подчеркнул Петрашко.

Министр также отметил, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем, за последние 10 дней цены не росли.

Причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер – традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают.
ForUm

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