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Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизтоплива в размере 27,92 грн/литр и дизтоплива – 25,16 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на середину января.

«На основании расчетов акционерного общества «НАК «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 25,16 гривни, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 27,92 гривни», - говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин не должна превышать 32,92 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 32,16 грн/литр.

По сравнению с началом месяца, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 грн за литр, на дизтопливо - на 1,34 грн за литр.
ForUm

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