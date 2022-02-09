Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призывает иностранные средства массовой информации не предоставлять площадку для российских наемников из т.н. «ДНР» и «ЛНР», так как этим они легитимизируют террористическую деятельность. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, признанной украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний подобный случай случился с Reuters – поэтому решил отреагировать», - отметил министр.

«Цитировать террористов я не собираюсь, скажу лишь, что их риторика почти за 8 лет не изменилась и в двух словах выглядит как «Путин, памаги». Но у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм. Вместе с тем давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля», - говорит Ткаченко.

Это все в то время, когда лидеры всего цивилизованного мира поддерживают Украину в ее стремлении к миру и территориальной целостности.

Также министр еще раз напомнил, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения.

«Другое пересечение будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил, - подчеркнул Ткаченко. Потому что, прежде чем ехать туда и писать, следует взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать».