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В Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зафиксировано 26 случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти втрое по сравнению с предыдущими днями, на 41 человека, из них двое медиков.   Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Отмечу, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, каким может быть дальнейшая цепочка передачи инфекции», - сказал Кличко.

Он напомнил, что несколько раз встречался с руководителями всех конфессий и говорил о соблюдении ограничений. Мэр Киева заявил, что переговоры касались того, чтобы службы проходили онлайн, под церквями не было массовых собраний, а также, чтобы люди не собирались большими группами не только на ближайшие пасхальные праздники, но и в поминальные дни.

Напомним, всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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