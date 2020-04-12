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С каждым днем в Украине фиксируют все больше случаев заболевания коронавирусом, и, к сожалению, среди заболевших уже десятки медиков. Украинская Православная Церковь в эти дни усиливает свои молитвы о тех, кто находится на передовой в борьбе с "мировым поветрием" COVID-19, а также всеми силами старается обеспечить врачей и медперсонал необходимыми средствами защиты.

Фото: YouTube

Очередную партию защитных средств столичные больницы получили от Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "Подробности".

Священный Синод УПЦ с начала эпидемии коронавируса в Украине благословил всем епархиям взять под опеку медицинские учреждения на своих территориях. Сегодня по всей Украине верующие УПЦ стараются помогать врачам по своим возможностям: на приходах - шьют маски, изготавливают антисептики, на епархиальных уровнях – закупают дорогостоящее оборудование и диагностические тест-системы.

Синодальный отдел Церкви по социально-гуманитарным вопросам еще в марте открыл сбор пожертвований для закупки средств индивидуальной защиты для столичных больниц и систематически помогает медицинским учреждениям Киева.

Очередная партия спецодежы, дезинфицирующих растворов, перчаток, защитных очков, медикаментов и бытовых принадлежностей была закуплена на пожертвования верующих 8 апреля. В этот раз помощь на десятки тысяч гривен от Церкви получили Киевские городские больницы №4 и №10.

Десятая больница столицы не относится к опорным медучреждениям, которые уже принимают пациентов с подозрением на COVID-19, однако в случае роста заболеваемости также будет принимать больных коронавирусом.

"Наше отделение Киевской городской больницы №10 очень благодарно отцу Сергию за помощь. Здесь самые необходимые лекарства, которые нужны для лечения таких больных, очки, перчатки, антисептики, которые всегда актуальны. Большое спасибо, все это очень необходимо в нашей работе для борьбы с коронавирусом", - рассказала заведующая отделением Киевской городской больницы №10 Инна Лебега.

Как отмечает глава отдела социального служения УПЦ, из-за нехватки и дефицита средств защиты сегодня в Церковь за помощью обращаются многие медучреждения.

"На сегодня большой дефицит всех этих средств, в том числе и лекарств. Было очень сложно их купить. Мы собирали буквально по разным аптекам, чтобы взять хотя бы небольшое количество, - говорит отец Сергий. - И дезинфекторы, и защитные очки – их просто нет в наличии".

По его словам, сегодня приходится сталкиваться даже со случаями возврата средств – если поставщики берут предоплату, но не находят нужный товар.

"Мы недавно в одном месте заказали товар, но нам вернули деньги. Поэтому мы сегодня усиленно стараемся обеспечить наших врачей всем необходимым – чтобы все было в наличие", - отмечает глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Социальный отдел УПЦ продолжает сбор пожертвований на нужды медиков и лечебных учреждений, а также усиленно молится за здоровье врачей.

"Мы с вами. Вся наша Церковь молится за медработников - за всех тех, кто готов быть впереди и вступить в борьбу с этой общей для нас проблемой. Дай Бог вам здоровья, крепости духа, чтобы не унывали. Знайте, что мы за вас молимся и мы с вами", – пожелал отец Сергий медикам столицы.
ForUm

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