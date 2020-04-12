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Европейцам не советуют делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.

По ее словам, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.

«Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август», - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году.

«Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни», - добавила европейская чиновница.

По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля во мире 1 млн 780 тысяч 713 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 108 837 пациентов умерли, и 404 491 — выздоровели.
ForUm

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