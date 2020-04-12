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За минувшие сутки в Киеве зафиксировали еще 20 случаев заболевания коронавирусом, всего в столице 416 подтвержденных случаев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, заболели еще 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди заболевших - один медик.

 

В больницы госпитализировали четырех пациентов, другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.
ForUm

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