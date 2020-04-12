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По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировали 2777 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, 89 пациентов выздоровели, 83 человека умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается сутки зафиксировали 266 новых случаев.

Так, больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 416 случаев, Черновицкой области — 432 случая, Ивано-Франковской области — 291 случай, Тернопольской области — 243 случая.

В других регионах ситуация выглядит так:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Кировоградская область — 118 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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