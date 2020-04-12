Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается сутки зафиксировали 266 новых случаев.
Так, больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 416 случаев, Черновицкой области — 432 случая, Ивано-Франковской области — 291 случай, Тернопольской области — 243 случая.
В других регионах ситуация выглядит так:
Винницкая область — 174 случая;
Волынская область — 71 случай;
Днепропетровская область — 58 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 74 случая;
Закарпатская область — 82 случая;
Запорожская область — 83 случая;
Кировоградская область — 118 случаев;
Киевская область — 159 случаев;
Львовская область — 111 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 2 случая;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 119 случаев;
Сумская область — 73 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 19 случаев;
Черкасская область — 99 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время