Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 10 апреля примерно в 21:00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета «МиГ-29» нарушил правила полетов.

В результате никто не пострадал, однако поврежден самолет. Сейчас следователи осматривают место посадки самолета и выясняют причины происшествия.