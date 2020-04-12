Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, 10 апреля примерно в 21:00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета «МиГ-29» нарушил правила полетов.
В результате никто не пострадал, однако поврежден самолет. Сейчас следователи осматривают место посадки самолета и выясняют причины происшествия.
Дело открыли по статье 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
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