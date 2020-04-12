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США стали первой страной в мире, где за сутки зафиксировали более 2 тыс. смертей от коронавирусной болезни COVID-19. 11 апреля Америка обошла Италию по показателю летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

В целом количество подтвержденных случаев в США превысило полмиллиона, что является рекордом в мире и уже в три раза больше чем у второго места — Испании (161852).

За сутки 11 апреля в США уже известно о более 100 летальных случаях, общее количество смертей уже составляет 18 850. В Италии на одного умершего меньше. Впервые после того, как Италия стала лидером по этому показателю, ее обошла другая страна.

Отметим, что за прошедшие сутки США установили рекорд по количеству смертей — впервые с начала эпидемии в сутки в одной стране зафиксировали более 2000 смертей.

7 апреля Италия сообщила о постоянном уменьшении новых случаев инфицирования и количества смертей в день. С тех пор эта тенденция к спаду эпидемии в стране сохраняется.

10 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 тыс.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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