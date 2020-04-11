Всемирная организация здравоохранения предупредила, что преждевременное снятие ограничений на передвижение людей между странами, может привести к новой волне смертей от COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на онлайн-конференцию главы ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что работает со странами над способами постепенного ослабления карантинных мер, но предупредил, что слишком быстрое снятие карантина может быть опасным.

«Слишком быстрое снятие ограничений может привести к возрождению высокой смертности. Путь вниз может быть таким же опасным, как и путь вверх, если не действовать должным образом», — заявил Гебреисус.

Главный американский эксперт по инфекционным болезням Энтони Фаучи также предостерег от попыток ослабить ограничения, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, который поддерживает «открытие» страны уже в следующем месяце и возобновление экономики США.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.