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Украинские транспортный самолеты активно участвуют в международной программе НАТО по стратегическим перевозкам SALIS, в рамках которой рейсом Ан-124 Руслан из Китая в польский город Вроцлав доставлено медоборудование, необходимое для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила пресс-служба Альянса.

Грузовой самолет Ан-124 перевез несколько тонн экстренно необходимого медицинского оборудования из Китая, включая 190 тысяч масок и 180 тысяч защитных костюмов. Рейс приземлился во Вроцлаве, Польша (9 апреля) для помощи в борьбе в этой стране с COVID-19, – говорится в сообщении.

Программа SALIS предоставляет странам НАТО доступ к пяти самолетам Антонова Aн-124 в течение нескольких дней. Девять союзников по НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения) участвуют в этой программе при поддержке Агентства НАТО по обеспечению и заказам. Самолеты эксплуатируются компанией Antonov Logistics SALIS из аэропортов Лейпциг/Халле.
ForUm

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