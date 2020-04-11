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В субботу, 11 апреля, в Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного жилого 3-этажного дома на улице Павлокичкаская. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели эвакуировали 15 человек, остальные жители дома вышли самостоятельно.

«Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно. Бойцы ГСЧС оградили очаг опасности, и контролируют место происшествия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти, а также сотрудники газовой службы, которые перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва.

«Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируемая. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом жительства на время проведения аварийных работ», - говорится в сообщении.
ForUm

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