За минувшие сутки (10 апреля) в столице выявили 48 новых случаев COVID-19, среди них пятеро медиков и четверо детей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Динамика распространения вируса в столице — тревожная. Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай — к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил мэр столицы

Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет, три девочки — 3, 11 и 15 лет, и 12-летний мальчик.

В больницы были госпитализированы 24 человека, остальные лечатся на домашней самоизоляции под контролем врачей.

«Я еще раз обращаюсь ко всем: не уменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу — увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких», — призвал киевлян Кличко.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.