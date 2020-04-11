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Власти Турции объявили о введении 48-часового комендантского часа в 31 провинции в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19. Об говорится в сообщении МВД страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Запрет на выход из дома вступает в силу с полуночи 11 апреля и будет действовать до 00:00 часов 13 апреля.

Ограничительная мера охватывает также столицу страны, Анкару, и крупнейший мегаполис Турции - Стамбул.

Губернаторам провинций направлен соответствующий циркуляр.

В пятницу Минздрав Турции подтвердил еще 98 смертей от коронавирусной инфекции. Общее число жертв пандемии в стране достигло 1006 человек.

За сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 4747 человек, таким образом суммарное количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло до 47 029. Выздоровели и были выписаны из больниц 2423 пациента, 1667 заболевших проходят курс лечения в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов.
ForUm

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