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Турция взяла под контроль экспорт лимонов на фоне растущего внутреннего спроса из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Ограничения будут действовать со вторника и до конца августа.

Лимоны используются для приготовления традиционного турецкого одеколона. Некоторые бренды имеют достаточно высокое содержание алкоголя (80%), и они могут служить дезинфицирующим средством, что ведет к росту продаж в условиях пандемии.

Лимоны, которые являются богатым источником витамина С, также потребляют для повышения иммунитета. Цены на лимон резко выросли с начала вспышки эпидемии.

Турция также ограничила экспорт медицинского оборудования, такого как аппараты искусственной вентиляции легких и защитная одежда.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 30 217 случаев заболевания коронавирусом, а число умерших составляет 649 человек.

Напомним, с 4 апреля в Турции запретили людям в возрасте до 20 лет выходить из дома без крайней необходимости. Ранее комендантский час был введен для людей старше 65 лет.

Также объявили 15-дневный запрет на въезд или выезд транспортных средств из 31 провинции, в том числе из Стамбула. В общественные места разрешено выходить только в масках.
ForUm

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