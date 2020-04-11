В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Еще четыре пассажира кареты скорой помощи — 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер — получили травмы и были доставлены в больницу.