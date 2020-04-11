также в разделеПроисшествия
В Украине коронавирусом заразились 334 медика 13
Загрязненный воздух от пожаров зоне ЧАЭС накроет Киев 77
На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли сельсовет 24
В ВСУ коронавирусом заразились 7 человек 14
В украинских больницах находятся 923 больных COVID-19 19
На Черниговщине тушат масштабный лесной пожар, задействована авиация 16
В Украине уже 2203 заболевших COVID-19, 69 человек умерли 66
В Чернобыльской зоне шестой день тушат лесной пожар 42
ООС: 21 обстрел, 1 военный погиб, 2 – ранены 15
В ВСУ зарегистрировано еще два случая инфицирования COVID-19 14
На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ 25
На Буковине от коронавируса умерли еще 2 человека 15
Из-за пожаров самоселов эвакуировали из Зоны отчуждения 18
За сутки в Украине – 224 новых случая COVID-19, всего заболели 1892 человека 32
Боевики ранили украинского военного на Донбассе 19
Зону отчуждения потушить не удается 36
Отмечали возвращение товарища: На Житомирщине – вспышка коронавируса 80
В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19 26

В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Еще четыре пассажира кареты скорой помощи — 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер — получили травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщает Общественное: Харьков со ссылкой на заместителя начальника ГУ полиции Харьковской области Сергея Чижа, в скорой был видеорегистратор, который зафиксировал момент ДТП: легковушка внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль с медиками.

По словам заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрия Подзолкова, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги