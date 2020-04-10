Председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук в эфире Радио Свобода отметил, что ситуация в области не самая критическая среди областей Западной Украины или страны в целом.

«Больше всего установления фактов заражения коронавирусом на самом деле свидетельствует о грамотной, профессиональной работе лабораторного центра и о том, что они умеют выявлять эти ячейки и очаги и докапываются до истины», - пояснил он.

Сейчас на въезде в Черновицкую область стоят контрольно-пропускные пункты, которые должны ограничивать въезд и выезд людей. Впрочем, это не означает герметичного закрытия области, пояснил Осачук.

«Речь не идет о герметичном закрытии Черновицкой области, речь не идет о чрезвычайном положении, речь не идет о том, что никто не имеет права выехать или въехать, речь о том, что жители Черновицкой области не выезжают на частном транспорте. Выезд из области разрешен только тем, кто имеет прописку за пределами области и возвращается домой. Въезд на территорию Черновицкой области разрешен только людям, которые возвращаются на постоянное место жительства в Черновицкой области, а также водителям грузовых автомобилей и работникам критической инфраструктуры. Все остальное – включается человеческий фактор, в том числе людей в форме, в погонах, люди инициативные и творческие, придумывают много историй: почему им обязательно надо пересечь этот мост, поэтому мы осознаем условность таких мероприятий, и там нет 100 % герметично закрытой границы», - заявил глава ОГА.

На вопрос, почему на постах не меряют температуру, ответил, что там речь не идет о медицинском контроле, его цель создать дополнительное неудобство и побудить тем самым людей остаться дома, а не перевозить из области в область инфекцию.

На сегодня Черновицкая область остается лидером по выявлению больных коронавирусом. Всего там обнаружено 366 случаев заболевания, за последние сутки - 64. Для сравнения, в Киеве за сутки обнаружили 48 случаев (всего 348), в Ивано-Франковской области – 36 (всего 254).