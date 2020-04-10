также в разделеОбщество
10 апреля. Картина дня 21
Готовность медучреждений к борьбе с COVID-19 можно отслеживать онлайн 11
Стоимость пасхальной корзины в этом году подскочила до 620 гривен 10
COVID-19: «Феноменом» Николаевщины занялась СБУ 21
В Народичском лесхозе, который уже неделю в огне, задержали поджигателей 19
Эксперт: Низкие темпы распространения коронавируса на Закарпатье свидетельствуют, что замысел Медведчука сработал 63
Украинцев предупреждают о резком похолодании и мокром снеге 23
В России завели дело из-за сноса памятника Коневу в Праге 16
Поджигателю «Долины нарциссов» сообщили о подозрении 22
СК РФ предъявил обвинение россиянину в нападении на Российский центр в Киеве 14
Киевщина усиливает карантин на выходные и Пасху 36
В ВР хотят ужесточить наказание за поднятие цен на средства индивидуальной защиты 10
Третья область усилила ограничения на выходные 30
В пунктах пропуска пограничники обнаружили 25 нарушителей карантина 10
СМИ: Президент Академии медицинских наук предлагает лечить украинцев неисследованными препаратами 42
Минздрав: Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни 22
На Волыни также запретили выходить из дому на выходных 20
Жителям Закарпатья на выходных запретят выходить из дому 23

Председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук в эфире Радио Свобода отметил, что ситуация в области не самая критическая среди областей Западной Украины или страны в целом.

«Больше всего установления фактов заражения коронавирусом на самом деле свидетельствует о грамотной, профессиональной работе лабораторного центра и о том, что они умеют выявлять эти ячейки и очаги и докапываются до истины», - пояснил он.

Сейчас на въезде в Черновицкую область стоят контрольно-пропускные пункты, которые должны ограничивать въезд и выезд людей. Впрочем, это не означает герметичного закрытия области, пояснил Осачук.

«Речь не идет о герметичном закрытии Черновицкой области, речь не идет о чрезвычайном положении, речь не идет о том, что никто не имеет права выехать или въехать, речь о том, что жители Черновицкой области не выезжают на частном транспорте. Выезд из области разрешен только тем, кто имеет прописку за пределами области и возвращается домой. Въезд на территорию Черновицкой области разрешен  только людям, которые возвращаются на постоянное место жительства в Черновицкой области, а также водителям грузовых автомобилей и работникам критической инфраструктуры. Все остальное – включается человеческий фактор, в том числе людей в форме, в погонах, люди инициативные и творческие, придумывают много историй: почему им обязательно надо пересечь этот мост, поэтому мы осознаем условность таких мероприятий, и там нет 100 % герметично закрытой границы», - заявил глава ОГА.

На вопрос, почему на постах не меряют температуру, ответил, что там речь не идет о медицинском контроле, его цель создать дополнительное неудобство и побудить тем самым людей остаться дома, а не перевозить из области в область инфекцию.

На сегодня Черновицкая область остается лидером по выявлению больных коронавирусом. Всего там обнаружено 366 случаев заболевания, за последние сутки - 64. Для сравнения, в Киеве за сутки обнаружили 48 случаев (всего 348), в Ивано-Франковской области – 36 (всего 254).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги