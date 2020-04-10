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С апреля зарплата все государственных служащих в Украине не превышает 47 тысяч грн, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое», - заявил он в обращении к украинцам.

Зеленский отметил, украинский парламент в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет.

«Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, оказавшихся в трудной ситуации», - сказал президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал »урегулировать ситуацию» с премиями руководству Нафтогаза.
ForUm

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