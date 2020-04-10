Атмосферный фронт, который принес Украине хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра уже почти оставит территорию страны, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины, на Луганщине, вместе с дождями», - написала она в Facebook.

Поэтому в субботу в Украине – преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.

Температура воздуха 11-го апреля станет ниже, +10 – + 15 градусов, на Востоке в субботу +8 – + 13 градусов.

На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится.

Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.

В понедельник недавнее тепло снова восстановится, прогреет до + 15 + 20 градусов. Но – только на один день.

Во вторник, среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды.

Температура воздуха упадет днем ​​до + 4 + 10 градусов, в ночь на 15-е до нуля и заморозков.

Также во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается и мокрый снег!

В Киеве завтра и на Вербное воскресенье – без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов. В понедельник потеплеет до +17 градусов.

А уже во вторник-среду, 14-15 апреля, в Киеве также похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом.