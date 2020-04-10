По данным на 07:00 10 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 145 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 27 человек.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.