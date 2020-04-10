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Сейчас в учреждениях здравоохранения с диагнозом «коронавирусная болезнь» находится 923 человека, в том числе 42 ребенка. Пятеро среди госпитализированных находятся в критическом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. В целом 43 инфицированных нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 10 апреля, передает hromadske.

«Если мы посмотрим общую статистику, то сегодня для оказания медицинской помощи привлечены 48 аппаратов ИВЛ — это 2,8% от всех аппаратов, подготовленных для проведения искусственной вентиляции легких», — отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
ForUm

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