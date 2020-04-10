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По состоянию на 6:00 10 апреля продолжается тушение масштабного лесного пожара на территории ГП «Черниговский военный лесхоз» возле села Сорокошичи Козелецкого района, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь, пройденная огнем, составила около 195 га, из них 28 га верховым пожаром. Проводятся работы по ограничению распространения и ликвидации очагов горения.

К тушению пожара привлечены 180 работников и 48 единицы техники. Также, для тушения пожара были задействованы 2 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГосЧС Украины. Авиацией ГосЧС Украины осуществлено 6 сбросов 48 тонн воды.
ForUm

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