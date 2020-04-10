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За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что 17 из них не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже сутки и решили снова махнуть за границу.

Шестеро нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска «Меловое», «Гоптовка» и «Новые Яриловичи» на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких «путешественников» задержали в пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

Отметим, такие передвежения наших соотечественников, прежде всего, подвергают опасности граждан. И в случае выявления таких фактов пограничники информируют сотрудников Нацполиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

Всего с начала мероприятий в пунктах пропуска пограничниками выявлено 56 нарушителей карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.
ForUm

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